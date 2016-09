Nadia tocó fondo en su anhelo por ser famosa

Lunes, 12 de septiembre de 2016

La cantante mexicana Nadia, quien suma 14 años de trayectoria profesional, confesó que tocó fondo en su anhelo por ser famosa.

“Ha pasado muchísimo en mi vida y después, volví a nacer. Hace 14 años salí con todo, queriéndome comer el mundo, tan chavita y en un medio en el que se vive muy rápido. Salí queriéndome comer todo el pastel y digamos que me dio una indigestión”, expresó Nadia.

“Hubo momentos en los que toqué fondo y que ahora me han hecho madurar. Me permitieron ver la vida desde otro sentido y darle otra intención a mi carrera”, comentó a Notimex.

La egresada de la primera generación del “reality” musical “La academia”, dice que ahora “ya no hago esto por ser famosa, ni por el reconocimiento del público o por ganar dinero, sino porque me gusta la música y lo disfruto. Dios me ha dado la bendición de poder hacer música y lo hago con el corazón”.

Aunque no especificó en qué momento de su vida ocurrió ni quiso abundar en detalles, Nadia se sinceró y dijo que atravesó por momentos muy tristes.

“Perdí totalmente el rumbo, perdí las ganas de hacer música; siempre quise vivir, pero vi la muerte muy cerca y creo que cuando tienes esas experiencias cambia la perspectiva de tu vida”.

En su caso, dice, Dios la rescató. “No fue una segunda oportunidad, sino una nueva oportunidad de hacer las cosas, no sé cómo explicarlo.

No tiene que ver con la música tiene que ver con que yo quería ser cantante, artista y toda mi confianza estaba depositada en algo material. Eso originó que en mi vida privada cometiera muchos errores y lograra destruirme por completo”.

“Recuerdo que una vez estaba tirada en el piso, llorando tanto. Literalmente, la piel me ardía. Entonces, dije: ‘Señor, ayúdame’, y me sacó de ahí. Ahora puedo contarlo y cantarlo; la sensación de sentirte vivo por primera vez es lo que ahora me hace interpretar la música de una forma distinta”.

Nadia promueve su noveno disco de estudio, titulado “Bésame mucho”, en el que incluye grandes clásicos populares de compositores como Juan Gabriel, Agustín Lara, Consuelito Velázquez, Pedro de Urdimalas, Manuel Esperón y María Grever, por citar algunos.

“Canción mixteca”, “Cielito lindo”, “Frenesí”, “Me nace del corazón”, “Esta tarde vi llover”, “Solamente una vez”, “Bésame mucho”, “Qué bonito amor”, “Amanecí en tus brazos”, “Si nos dejan”, “El rey”, “Viva México”, “México lindo y querido”, “Qué bonita es mi tierra”, “México en la piel” y “El viajero”, son algunos de los temas incluidos.