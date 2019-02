¡Ni una sola palabra! Paulina Rubio recibe burlas por su pésimo inglés

La participación de Paulina Rubio, de 47 años, en ‘La Voz España’ ha estado llena de polémica; primero la mayoría de los concursantes no la elegían como su coach, después se equivocó al decir que Plácido Domingo era su compatriota mexicano cuando en realidad el tenor es español, y ahora anoche fue objeto de burlas de sus compañeros.

Todo sucedió cuando en el programa final de audiciones a ciegas, eligió al concursante Rosco que interpretó el famoso tema ‘Come together’ de The Beatles, y al elogiar al grupo dijo “me encantan los ‘birus’, es mi grupo favorito, desde pequeña mis padres me pusieron ‘los birus’, me casé con los ‘birus'”.

A lo que su compañero coach, el cantante Pablo López la miró con una cara de extrañeza y le dijo “Pau, ¿los qué?”, lo que desencadenó que el concursante y todo el público se burlara de La Chica Dorada y corrigiera “no importa, los ‘birus’, ‘los Beatles'”.