Ninel Conde en paranoia y depresión

lunes, 16 de abril de 2018

EL VIERNES PASADO, Giovanni Medina convocó a los medios de comunicación a las afueras de la casa de Ninel Conde para hacer constar que no lo dejan ver a su hijo. Ahí se armó tal zafarrancho que la cantante teme que, por esa situación, sus vecinos pidan que la desalojen, lo que ocasionó que la cantante entrara en estado de ansiedad.

“Que yo no haga público donde vivo y que de repente con la mano en la cintura el señor manda mi ubicación y dice que ahí va a haber un circo, no se me hace justo. A ver si no me corren, porque sí fue una cuestión vergonzosa todo lo que pasó. Ya se están preparando los escritos para que las autoridades se enteren de todo lo que está pasando, porque eso es violentar los derechos de privacidad del menor”, dijo.

Minutos antes del palenque que ofreció en Puebla, Ninel lució como siempre una gran figura y semblante sonriente, aunque sus allegados dicen que las noches se le van en puro llorar y pensar que el padre de su hijo en algún momento no le regrese al menor. La también actriz comentó sobre las acusaciones de su expareja sobre supuesto lavado de dinero y narcotráfico: “Si yo me dedicara a eso, el señor ya no estaría vivo, que no diga tonterías. Puede decir muchas cosas, pero por eso yo estoy aquí dándoles la cara”.

Sobre la salud del pequeño Emmanuel, dijo: “El señor estuvo una semana con Emmanuel y terminó en el hospital mi bebé; me lo entregó tarde otra vez, por eso tiene orden de arresto”, finalizó.