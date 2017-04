Ninguneada y sin herencia Gabriela Aguilera, hija de Juan Gabriel

“No tengo contacto con mis hermanos. Con el único que he cruzado algún saludo es con Alberto Aguilera Jr. y con mi tío Pablo, que le he llamado en varias ocasiones y se ha portado muy bien conmigo, muy lindo”.

Dijo que cuando se hizo la prueba de ADN que confirmó que ella sí es hija de Juan Gabriel, no tuvo ningún apoyo.

“Yo nunca he tenido comunicación con nadie, con todo respeto, no lo necesito, soy adulta. Soy enfermera para personas de la tercera edad. Gracias a Dios mi mamá está bien, estuvo muy grave hace tiempo, pero sigue conmigo”.

Aseguró que no peleará nada de la herencia de Juan Gabriel. “No pelearía nada porque si mi papá no me dio nada en vida, si no le exigí eso, ahorita ya se me hace algo ilógico, si él dejó establecido en un testamento lo que quería, pues yo no me quiero meter en eso”.

Actualmente vive en El Paso, Texas, está casada, tiene una hija de 11 años y es enfermera. “Estoy casada y tengo una niña de 11 años. Desde que me casé con mi pareja, le dije quién era mi padre y me respeta”.