No aparece testamento de Juan Gabriel

Incertidumbre es la que vive Alberto Aguilera Jr., al no saber si su padre, el afamado Juan Gabriel, dejó o no un testamento donde le haya heredado algún bien. “Eso no lo sé, lo desconozco”, dice.

Y es que ni el abogado, el licenciado Marco Tulio Ruiz, representante legal de Silvia Urquidi y del mayor de los hijos de Juan Gabriel, le han notificado de alguna audiencia para leer el testamento, en caso de que exista.

“Estamos en espera de que se abra la sucesión y una vez que se abra, el juez dirigirá oficios a los archivos de notarías del país, a efecto de que informen si existe o no testamento, y en caso de haber alguno, se abrirá y se conocerá”.

Silvia Urquidi, quien se ha convertido en protectora de Alberto Aguilera Jr., espera que en caso de que exista un testamento, se respete y la herencia sea repartida para sus cinco hijos. “Son cinco los hijos yo espero y deseo que así sea, que lo que dejó el padre sea repartido en partes iguales”.

Aunque algunos medios aseguran que El Divo de Juárez tiene dos hijos más, es Alberto Aguilera Jr. quien lo desmiente, alertando contra oportunistas. “Como lo decía antes, van a salir varios, pero somos cinco únicamente. No creo que mi papá haya reconocido a nadie”.

El proceso para la herencia será largo, según lo explica el abogado: “Mientras no se conozca el testamento, no sabremos quiénes habrán sido reconocidos con carácter de herederos; y en caso de no existir, bueno pues se abrirá lo que la ley llama sucesión legítima y quienes se sientan con derechos hereditarios tendrán que acreditarse con su relación de parentesco con el señor Alberto Aguilera Valadez, y de esa manera el juez definirá quiénes tienen y quiénes no, el carácter de herederos”.

Para terminar con rumores de enemistad con los familiares, Alberto dejó claro que no tiene problemas:

“Con mis hermanos no hay ningún problema, son muy lindos todos y los quiero bien, son muy buenas personas”. Aunque con Jesús Salas, tío de sus hermanos, la respuesta fue diferente: “Tiene mucho que no veo al señor Salas, no sé nada de él”, dijo.