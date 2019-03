“No me cae bien”: Galilea rompe el silencio sobre su enemistad con Atala

Galilea Montijo dejó entrever los motivos de su enemistad con la también conductora Atala Sarmiento. En el programa de radio de Flor Rubio, Galilea reconoció que ella pidió a la productora Magda Rodríguez no salir a cuadro durante la visita de Atala al programa “Hoy” ocurrida en abril de 2018.

“Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo le dije a Magda: ‘Perdón, pero se va armar un desastre aquí porque cuando tú no le das la bienvenida a tu casa, ¿quién es la grosera? La de la casa, ¿no?’ Solo pedí un poco de respeto a mi persona porque hay algo que se llama dignidad”, señaló Galilea antes de reconocer que hay comentarios de Atala que “no olvida”.

“Ya me diste en el lado derecho… ¿por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas… ¡a mí no! Y no es que sea rencorosa. Prefiero ser así en la vida y que lo sepa desde ahorita: No me cae bien. No vamos a ser compañeras nunca”.

Montijo habló también de las diferencias que tuvo con Inés Gómez Mont que se resolvieron cuando la expresentadora de Ventaneando se acercó a pedirle una disculpa. “Inés te lo platica y [reconoce] ‘Yo hable cosas horribles de Galilea sin conocerla, yo le hablé para pedirle perdón’. Y no es que seamos amigas porque me pidió perdón, nos unió la vida, nos reímos de eso y hoy es mi comadre”, detalló.

Por el momento, parece imposible que Galilea y Atala puedan limar asperezas y colaborar juntas en algún programa de televisión.