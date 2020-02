‘No me gustaría encontrármelo nunca más’: Raquel Bigorra sobre Daniel Bisogno

Feliz y sin rencores, Raquel habló sobre su ex amigo.

A casi un año del distanciamiento entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno, la conductora habló al respecto, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si todavía se encuentra con su ex amigo por el medio en el que ambos se desarrollan, “no, para nada y no me gustaría encontrármelo nunca más la verdad que no”, confesó.

Además reveló que debido a la ruptura de la relación entre ella y Daniel, tuvo que mentirle a su hija para que no resintiera la separación, “cuando existe una ruptura, tú no dejas de querer a la persona, esa es la realidad, una cosa es que tú no la quieras en tu vida pero eso no quiere decir que dejes de querer a la gente que has querido porque haya pasado una cosa así, entonces para nosotros claro que fue una cosa muy difícil y para mi hija pues obviamente porque estaban muy unidas pero pues nada a los niños hay que darles un poco la vuelta para que no les duela y no lo sufran pero seguimos adelante”, comentó en el programa ‘De Primera Mano’.

En otros temas, la conductora también recordó la muerte de su madre pues no pudo viajar a Cuba para despedirse de ella, “no siento culpa porque ella fue la primer persona que me motivó… cuando me vine a México ella me dijo: ‘ya no regreses, lucha por tus sueños, yo voy a estar en comunicación contigo, yo te voy a apoyar desde acá y vas a ver que nos vamos a poder ver pronto’, aunque eso no pasó porque la dejé de ver 3 años”, finalizó.