Opera mafia en TV Azteca

Álvaro Bautista, ex integrante de La Academia de TV Azteca, a través de redes sociales denunció que en los foros de esta empresa existe una mafia en el área de casting, que busca hacer negocio con los actores.

“En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting, que te cobran cierto porcentaje por darte un papel en algún proyecto. Señores, hay talento, solo falta apoyarlo, no chingarlo”, posteó.

Bautista, a través de una entrevista para BASTA!, señaló que ha vivido varias experiencias desagradables dentro de las instalaciones de la que fuera su casa.

“Tuve una mala experiencia porque descubrí que algunas personas de casting de Azteca hacen negocio redondo… Me pasó que un día le escribí al señor Salinas que no tenía trabajo y me contactó con Fides Velazco; de ahí me mandaron al equipo de casting y pues descubrí que no me daban llamados porque no era de su gente. Resulta que ellos te cobran por darte papeles. De esa manera operan; digamos que hacen negocio redondo y tuve amigos que me dijeron que les cobraron hasta el 50% por darles un papel”.

Bautista lamenta que estos abusos frenen la carrera de actores nuevos en la empresa del Ajusco.

“Entiendo que hay tiempos difíciles y que existan comisiones, pero que tú les pagues para salir en proyectos, no es correcto; o sea, que no chinguen, porque esa mafia abusa de los que no tenemos mánager y que hasta cierto punto somos nuevos en la actuación”.