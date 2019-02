Paola Durante en desgarradora confesión: su primo abusó de ella cuando tenía 6 años

La conductora Paola Durante, de 43 años, siempre ha estado involucrado en la polémica desde que en 1999 fue encarcelada como presunta sospechosa en el caso del asesinato Paco Stanley.

Y ahora plasmará en un libro sus experiencias con respecto a este caso, sin embargo, algo que impactará será una dramática confesión de una situación que sufrió al ser niña.

“Sufrí un abuso cuando tenía 6 años de edad”, reveló al programa ‘Sale al sol’.

Y además contó que recientemente tuvo contacto con su agresor: “me escribió por messenger y cuando me dijo ‘hola, soy tal’, fue como ‘¿quién eres tú?’ y me dijo: ‘soy tu primo tal’, qué, y me recordó cuando estaba chiquita y lo que hizo, y me habló horrible, y le dije: ‘No te atrevas’.

Él tenía 16 años cuando esto ocurrió. He acudido a terapia para sanar estas heridas. Mi familia no lo sabe, ni mi hija, mi mamá tampoco lo supo, es un tema muy delicado”.