Paola Durante revela que fue plantada tres veces en el altar

¡Se ha quedado con los preparativos listos!

Paola Durante no ha tenido una vida fácil, pues fue implicada en el caso del asesinato de Paco Stanley y por más que ha querido darle vuelta a la hoja todavía hay gente que la juzga y señala; además, la actriz y conductora en tres ocasiones ha sido plantada en el altar.

De acuerdo con lo que la prima de Bárbara Mori relató a ‘Venga la Alegría’ en las tres ocasiones se ha quedado con todos los preparativos para sus bodas.

“Tuve tres anillos de compromiso y nunca me casé (…) Obviamente si te dicen mejor no me caso pues te da mucho miedo, entonces preferí irme tranquila y hasta ver que realmente sí se pueda hacer lo haré (…) yo creo que el amor sí existe y el matrimonio sí existe, pero el príncipe azul hace mucho que dejó de existir», dijo.

Pese a los difíciles momentos que vivió, la modelo, de 44 años, comentó que está agradecida con sus exparejas porque fueron honestas con ella.