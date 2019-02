Tras la agresión que sufrió en un antro en la zona de Polanco, la actriz ya interpuso una denuncia.

A principios de esta semana se filtró en las redes sociales un video donde vemos a un par de mujeres golpear a la actriz y conductora Paola Villalobos en la parte de los sanitarios de un antro en la colonia Polanco en la Ciudad de México.

Ahora, en entrevista con Adela Micha dentro del programa La Saga, la también conductora comentó que no sabe quiénes son estas chicas: “Se ha dicho mucho de que si era o no amante de alguien, yo no soy amante de nadie, ni ando con nadie, no se por qué me agredieron”.

Confesó que esta tragedia lleva más de 15 días: “Ellas mismas compartieron este video en sus redes y hasta una fotografía publicaron con las extensiones que ma agarraron, no sé qué pretenden, obvio tengo miedo, de hecho, la noche de los golpes ni llegué a mi casa del miedo y terror que tenía, pues no sabía si me estaban esperando o no o qué iba a pasar”.

La conductora confesó que ya con su cuerpo de abogados se están haciendo todas las cosas necesarias y que llegará hasta las últimas consecuencias: “Ya puse una denuncia, no lo hice de inmediato porque no tenía las pruebas, pero como ellas mismas lo han compartido, con eso tengo y quiero que se haga justicia, porque yo no he hecho nada malo”.