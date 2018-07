Pati Chapoy: califica a Myriam como “tremenda”

Un poco antes de el reestreno de “La Academia”, Pati Chapoy invitó al director Héctor Martínez y le preguntó sobre quién consideraba como el mejor egresado a lo que respondió que “Yahir, Myriam y Carlos Rivera”.

Asimismo la señora Chapoy comentó en su programa “Ventaneando”: “Oye, pero Myriam es tremenda. Nunca se deja conducir”; comentaron que la indisciplina de la cantante la ha estancado como intérprete.

Motivo por el cual Myriam no se quedó callada y contestó a lo comentado por Pati Chapoy y Héctor Martínez;

“HACE POQUITO ALGUIEN DECÍA QUE YO ERA TREMENDA (REFIRIÉNDOSE A PATI CHAPOY) Y ESE ALGUIEN NO TENGO EL GUSTO DE CONOCERLE, NI TIENE EL GUSTO DE CONOCERME, ME HE SENTADO EN ESA SALA, EN ESE SILLÓN, ESCASAS DOS OCASIONES”.

“Yo he tenido que defender mis proyectos, con mis recursos porque no ha habido una cámara, no ha habido un micrófono y no hay esa relación; prácticamente, alguien que no me conoce, a pasar de lo importante que es su opinión como medio y mis respetos, nadie puede opinar de lo que no ha sido parte”, aclaró la exalumna.

Y explicó que: “Como mujer soy muy trabajadora, soy un burrito para trabajar, así que si no ayudan que no estorben. Yo creo que tiene que haber conocimiento de causa (…) cuando me han dado discos, porque me han dado 13 discos, no ha estado la cámara y eso no es justo”, dijo Myriam.

Comentó que es injusto que se hable mal cuando no se conocen los esfuerzos que hay detrás de su trabajo.