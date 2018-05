Paty Navidad revela que sufrió el acoso de un desconocido que la perseguía

Paty Navidad revela que sufrió acoso por parte de un desconocido que la perseguía.

La actriz mexicana explicó a la prensa que un individuo la esperaba fuera del teatro donde se presentaba. Sin embargo, no pudo ser procesado a nivel penal, por una serie de fallas. “He vivo otro tipo de acoso. No sé si [son] peores o no. Bueno el sexual, fuera de mi trabajo. Me tocó una vez en un teatro y tuve que poner hasta una demanda.

Tristemente no se pudo hacer nada. Algo tienen que hacer la leyes para regularizar esa parte, porque no se le pudo hacer nada a la persona que me estaba acosando”, estableció.

Asimismo, Navidad manifestó que hubiera tenido que esperar a que sucediera una tragedia para que entonces su caso fuera tomado en cuenta. “Tenía yo que llevar un balazo o un cuchillo en la espalda para poder yo hacer algo”, dijo.