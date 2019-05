Pausa el alcohol y mejora su salud

Monterrey.- A causa del hígado graso que le fue diagnosticado, el cansancio, su sobrepeso y problemas con reflujo, Julión Álvarez decidió dejar de tomar y en tan sólo un mes ya perdió casi 10 kilos.

El cantante chiapaneco decidió de un día para otro renunciar al alcohol y los cambios son notorios.

«No digo que toda la vida voy a dejar de tomar, pero estoy dejando de tomar, (llevo) más de un mes y fue por cuestiones de salud. Ya estaba muy amarrado (gordo)», comentó Julión, quien cantará los días 13, 15 y 16 de junio en el Domo Care y en donde ya tiene lleno total para los tres shows.

Con tan sólo 37 años de edad, el músico de norteño banda, presentaba un cuadro de hígado graso y serios problemas que le afectaban a la hora de cantar.

«(Tengo) hígado graso, mucho reflujo, sobrepeso, cansancio en el show. Ya no andábamos como tiene que ser y creo que todo tiene un tope. Mi bebé es muy chiquita, quiero estar sano o fuerte, pa’ cuando tenga unos 15 voy a tener cincuenta y tantos.

«Todo eso se ha venido reflejando. En cuestiones de reflujo me he alivianado un poquito y me ha dicho mi equipo de trabajo, que se escucha mejor (cuando canta)», agregó.

Dijo que no tiene una meta en el peso, lo único que quiere es estar sano.

Dejar de tomar, aseguró, no fue un problema, quizás porque no era un alcohólico y sólo bebía en sus conciertos.

«Me siento contento de poder decirlo: para mí no es una necesidad o no fue necesidad, o a lo mejor no era alcohólico porque no lo necesito para trabajar.

«Yo tomaba cuando trabajaba, pero si iba a un bautizo, una boda o algo, yo estaba con un refresquito o agüita. Era raro que me tomara un vino, yo tomaba cuando trabajaba, ahorita no, lo estoy haciendo conscientemente y me siento bien».

Que no quería hijos

Hace un par de años Julión estaba enfocado en ganar dinero y en hacer despegar su carrera; la idea de ser papá no estaba en sus planes.

Tras ser vinculado en el 2017 con una red de tráfico de drogas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Julión aprendió que lo importante es su familia y debe disfrutarla.

El 11 de abril del año pasado, el cantante debutó como papá de una niña a la que llamó María Isabel.

«Son experiencias. Lo que más he aprendido es a disfrutar más la vida y darle prioridad a lo que se merece. Yo personalmente lo que quería era trabajar, multiplicar, sumar, no tenía tiempo para hijos. Yo no quería tener hijos porque dije ‘no tengo tiempo, tengo mucho trabajo’.

«Se da uno cuenta que las cosas y los planes de Dios son otros. El ahorro no está, me lo retuvo Estados Unidos, mis ahorros, mi trabajo, cuanto luché se quedó de un día para otro. Ahora trato de disfrutar y vivir diferente», compartió.