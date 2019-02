Pide respeto a los hombres

Cd. de México.- En sus canciones Paquita la del Barrio no se tienta el corazón. Lo mismo puede decirle a un hombre rata de dos patas que contarle las veces que lo ha engañado. Sin embargo, en la realidad la intérprete pide respeto para el sexo masculino.

Si bien considera que en cuestiones como el respeto todavía no existe una equidad entre hombres y mujeres aplaude la labor de los hombres que trabajan para mantener un hogar. Lo único que no perdona es una infidelidad.

“Es durísimo y cuando la mujer llega a estar sola se da cuenta lo que el hombre ha batallado para mantener ese hogar así es que en todo hay que fijarse”, señala.

“Aunque yo cante porque cante pero no es lo que yo quiero decir, lo canto porque es mi estilo y me río y toda la cosa, pero no, para mí el hombre merece un respeto y un cariño”, explica.

Paquita llegará al Auditorio Nacional el próximo 24 de marzo para ofrecer un concierto junto a la Única Internacional Sonora Santanera.

Los músicos explicaron que el espectáculo tendrá la esencia de los shows que se presentaban en recintos como el Teatro Blanquita. La Santanera buscará retratar ese ambiente romántico de sus temas.

“Mucha gente hoy en día nos dice ‘ustedes son los culpables de que tengamos tantos hijos porque con su música nos enamoramos'”, recordaron.

Respecto de la música actual, Paquita comentó que hay propuestas que no le gustan e invitó a los padres de familia a cuidar más lo que escuchan sus hijos.

“Yo he dicho que para que un hijo siga las reglas del mundo o los gustos hay que enseñarle los rumbos. Ahora veo que los hijos se van por un rumbo y los padres por otro. Los padres necesitan jalar la rienda de los hijos”, señaló.

“Que México tenga más artistas pero fregones, no de chamaquitos. Yo les encargo a todos los padres de familia que guíen a sus hijos porque es una tristeza como estamos viendo todo”.