Plagian corrido de Kate del Castillo

Ciudad de México.- El cantante El Mustang de la Sierra escribió un corrido a Kate del Castillo y además de ser felicitado personalmente por la actriz, también se convirtió en víctima de plagio por parte del llamado Pantera del Corrido, Gonzalo Peña.

“Él escribió un corrido a Kate que se llamó La gallina de los huevos de oro, pero como no tuvo éxito, lo subió a la plataforma Vanguardia y ahí le cambió el nombre a El corrido de Kate del Castillo, el mismo nombre del mío y que está registrado. Está pirateando mi título por lo que podría demandarlo”.

Sin embargo, el éxito que ha significado El corrido de Kate del Castillo para su autor, con cerca de 500 mil vistas en YouTube se ha ensombrecido por el plagio que de su título hizo el también compositor y cantante Gonzalo Peña, El pantera del corrido.

Hace apenas un mes El Mustang de la Sierra pudo conocer a Kate del Castillo. “Promovía su tequila en Dallas y fui a conocerla, cuando le dije que era el compositor de su corrido, me abrazó y me felicitó, me deseó mucha suerte, me dijo que le había gustado y me autorizó para que lo cantara”.

“Cuando supe de la persecución de Kate por parte del gobierno me dio mucho coraje, escribí el corrido de Kate del Castillo, lo grabé y lo subí a YouTube y un mes después Kate se tomó una fotografía mirando mi video en su computadora y lo subió a su red social. Para mí fue muy emocionante porque nadie había tenido contacto con ella”.

CORRIDO DE KATE DEL CASTILLO

A usted mi Reina del Sur

Señorita del Castillo

Yo le dedico mi canto

Por tener tantos tamaños

Sin importar sus prejuicios

Ni el gobierno mexicano.

De esa bola de payasos

Y el montón de persignados

Habló con el corazón

Sin importar los legados

Dijo la pura verdad

Sobre todo el Vaticano

Al diablo la tradición

Y esa bola de rateros

A usted señor presidente

Ya nos brindó su discurso

Caray cuántas cualidades

Un genio el que lo compuso