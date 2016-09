Podría recuperar las casas del Divo

PATROCINADO POR: FOTO ESTUDIO ÉLIDA

Silvia Urquidi, amiga de Juan Gabriel desde hace 26 años, confesó que las 11 casas que compró y que eran de su amigo Alberto Aguilera, es probable las dé a algunos familiares del llamado Divo de Juárez.

“Él tenía muchos familiares muy humildes que no están dentro del legado económico, así que probablemente se las dé a ellos, debo esperar a ver cómo se van dando las cosas y la repartición de la herencia y en base a eso se actuará”.

De estas propiedades que compró Silvia hace 16 años, tiene instrucciones de Alberto Aguilera de qué hacer con ellas.

“Muchas veces hablamos de qué pasaría con esas propiedades que yo compré, hay instrucciones y deseos de qué se hará, pero debo esperar, lo único que les digo es que jamás lo defraudaré, de hecho daré a conocer unos correos donde hablamos de esas casas”.

Lo cierto es que debido a estas declaraciones, Silvia ha tenido algunas diferencias con Jesús Salas, excuñado de Juan Gabriel.

“No voy a hablar nada del tema, me reuniré con los abogados y todo se aclarará, yo no le debo nada a Alberto, ni él me debía nada a mí”.

“Alberto sabía perfectamente que jamás lo defraudaré, ni me aprovecharé de nada, espero también seguir trabajando con la fundación porque a él siempre le gustó que yo siguiera ayudando a la gente, era algo que teníamos en común”, concluyó.