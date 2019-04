Polémica por canción con la que Irina Baeva celebra coronación como ‘Reina del Mar’

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia México)

Irina Baeva fue coronada como “Reina del Mar” dentro del Festival del Mar 2019 en Matamoros, Tamaulipas, motivo por el que la actriz se mostró más que contenta en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo rusa compartió diversas imágenes del emotivo evento en la playa de Bagdad.

Sin embargo, un video en el que Irina entona parte del tema ‘7 Rings’ de Ariana Grande, ha causado gran controversia, pues según diversos internautas, la canción es una indirecta para Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto.

En el clip, la actual novia del actor mexicano muestra su corona con una gran sonrisa mientras canta la parte de la letra que dice: “I want it, I got it (lo quiero lo tengo)”.

De acuerdo al sitio HR Notas, antes de que se diera a conocer que la artista rusa sería coronada, una de las candidatas a obtener esta distinción era precisamente Geraldine Bazán, por lo que varias personas deducen que su interpretación fue un mensaje para la mexicana, demostrándole que siempre obtiene lo que quiere.