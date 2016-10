Presentan a nuevo hijo de Juan Gabriel, Joao Gabriel, de 23 años

Miércoles, 26 de octubre de 2016

Un segundo hijo secreto de Juan Gabriel da la cara, a un mes de que se conociera la existencia de otro joven que se asegura también es su hijo.

Joao Gabriel Alberto Aguilera tiene 23 años, vive en California, y es hijo de Consuelo Rosales, una mujer que fue empleada doméstica de Juanga, con quien asegura haber procreado al chico.

Joao declaró en entrevista al programa Primer Impacto, de Univision, que el fallecido cantautor siempre estuvo al pendiente de él:

“Yo tuve un padre increíble, me amaba, me cuidaba, me llevaba a pasear a muchos lugares con él, al cine, a las tiendas, al parque”, señala.

La abogada de Joao Gabriel, Annalie Álvarez indicó que su cliente reclamará su parte en la herencia dejada por el cantante, y aunque se asegura que Iván es el heredero universal de todos los bienes, ese testamento no tiene validez en Estados Unidos, por lo que nada le impide obtener parte del patrimonio dejado por Juan Gabriel.