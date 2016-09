‘Primer Impacto’ encuentra hijo biológico escondido de Juan Gabriel

Martes, 27 de septiembre de 2016

Tomada de Internet|Luis, el hijo oculto de Juan Gabriel junto a Borja Voces

Ciudad de México.- El secreto se terminó y este lunes Borja Voces, en un especial de ‘Primer Impacto’, reveló, presentó y entrevistó al hijo biológico de Juan Gabriel que vivió en el anonimato durante 26 años: Luis Alberto Aguilera.

El joven, que tiene un parecido impresionante a su padre, vive en Nevada por decisión de sus padres. Guadalupe, una humilde mujer que conoció al ‘Divo de Juárez’ cuando trabajaba en su casa, le contó a Borja, que Luis viviera en el anonimato fue una decisión de ellos, de la cual hoy se arrepiente.

En exclusiva hablamos con Borja Voces, quien nos revela que a través de sus redes sociales le llegó una información que investigó y que lo llevó a descubrir que Luis y su madre vivían en una humilde casa comprada por Juan Gabriel.

“Estuvo 26 años en el más absoluto del anonimato, sin poder revelar quién es su padre, vivió 26 años con temor que alguien pudiera descubrirlo o salir, y que alguien le recordara de dónde vino. Cuando se inscribía en el colegio o cualquier actividad y tenía que presentar su acta de nacimiento era miedo tanto para la madre como para él”, nos explica Borja.

Luis reveló al show conducido por Bárbara Bermudo y Pamela Silva-Conde que su sueño es conocer a sus hermanos, los hijos que Juan Gabriel tuvo con Laura Salas, quien en algún momento fue amiga de su madre. “Yo crecí sin hermanos, siempre he querido tener, me da un poco de miedo pensar que ellos no me quieran. Son sentimientos profundos que uno guarda”, le dijo Luis a ‘Primer Impacto’.

Según Borja, a diferencia de sus hermanos, Luis no ha gozado de la fortuna de su padre a quien veía tres o cuatro veces al año, y al que hacía un año y medio que no veía. “Es un niño que ha vivido humildemente, que no ha recibido lujos como sus hermanos, un niño que ha tenido que trabajar, su mamá trabaja cuidando ancianos”.

Pese a esto, Luis no guarda rencor, y así lo dijo en el show de Univision: “Lo único que yo quisiera decirle si lo tuviera en frente es: gracias por darme la vida, si en él yo no existiera, yo no tengo nada que reprocharle”.

Para Borjas, lo más impactante de la historia de este joven hasta ahora desconocido, era esa capacidad de empatizar con su padre. “Me impresionó el testimonio de amor, quiere a sus hermanos, quiere tener familia, no le guarda rencor a ninguno de los miembros de esa familia. Ese sentimiento incondicional es lo que más me sorprendió”, dice el joven periodista.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista es cuando Voces le preguntó si iba a reclamar parte de la herencia: “No sé si reclamar, no he pensado mucho en eso… Los bienes no eran de nadie más que de quien los hizo, en este caso de mi papá, al ya no estar por como son las cosas pasan a ser de quien sí, y en este caso son los hijos que tuvo, reconoció, tienen que ser las cosas justas. Cada quien sabe lo que hay en su corazón, yo lo único que puedo decir es que sea justo, si hay una repartición que sea justa entre todos”, dijo. Sin embargo, aseguró que no estaba dando esta entrevista por reclamar nada, y que lo primero que le gustaría era poder convivir con sus hermanos.

Y así lo revelan los e-mails que Borja leyó en donde Luis le pedía a su padre conocer a sus hermanos, y en los que Juan Gabriel le contestaba siempre que todo a su tiempo. “Se iba a presentar la semana pasada en Las Vegas, y estaban planeando encontrarse en persona, que Luis fuera al concierto y que pudieran compartir”, dice Voces.

Según lo que revela la entrevista, la mayor comunicación entre el cantante y su hijo secreto eran los correos electrónico en donde recibía demostraciones de amor y consejos, ya que Luis es cantante autodidacta, compone en inglés y en español.

Y su sueño era poder compartir más de cerca el arte de ambos: “Yo nunca tomé clases porque para mí tener un maestro es algo muy importante y yo quería que mi maestro fuera mi padre, siempre tuve esa esperanza”, le dijo Luis a Borja.

Otra de las cosas que más le llamó la atención del joven a Voces es lo que le contestó cuando le preguntó si le reprochó no estar cerca de él, o tenerlo escondido a lo que el joven le contestó: “Yo no trato de pensar en lo que no estuvo, sino en los que sí estuvo, recordar lo bueno siempre. Uno siempre quiere más tiempo de las personas que quieren, varias veces me quedé esperando que llegara, las primeras veces duelen más, pero uno va entendiendo… Cualquier error que él pudo cometer en el futuro la vida se lo cobró en el pasado”.

Pero, ¿cómo se enteró que su padre había muerto?

“Al principio no lo creía, recibimos una llamada de un tío mío, me sentí frío, muy asustado, todavía es muy difícil para mí creerlo… Todavía estoy en shock, trato de ir procesando día a día, yo lo recuerdo y lo voy a recordar por siempre como una pesadilla.

Uno de mis primeros instintos fue salir corriendo, y ver dónde estaba pero todo pasó tan rápido que cuando estaba empacando y pensando, ya estaba en otro lugar, no quise ser imprudente, no sé cómo ellos (sus hermanos) pudieran reaccionar, no quise contactar, y no sé cómo contactarlos. Yo tengo paz en mi corazón, yo siento que él está cerca de mí, lo siento y eso me da mucho consuelo”.

Aunque Borja sabe que esto acaba con el anonimato de Luis y con el secreto mejor guardado de Juan Gabriel, como profesional y en los personal, se siente orgulloso de su labor: “Me siento bendecido por haberme permitido ayudar a esta persona que ha vivido 26 años en el anonimato, no puede estar reprimido porque él quiere ser artista, quiere sacar a su madre de esa casa, él no es terrorista, no ha hecho nada malo. Para mí es un honor contar su historia, me siento muy responsable”.

Y algo parecido siente Luis pues le dijo al terminar la entrevista: “Comparo esto con un edificio se está quemando, tú estás en la cima con un paracaídas, y puede que salga todo bien o que el paracaídas no abra pero al final sabes que tienes que saltar.

Siento que es algo que tengo que hacer, yo mi vida la he tenido en pausa esperando, la persona en que yo confiaba en sus consejos ya no está para decirme, yo quería esconderme aún más y evitar todo, pero también lo veo como una señal de la vida que me hayan encontrado. Era importante para mí que me trataran no solo como una noticia, sino como una persona, ustedes llegaron a la puerta de mi casa, y siento que fue la decisión correcta“.