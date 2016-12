Qué es la chiva: el papá aclara ese y otros misterios de los XV de Rubí

Jueves, 8 de diciembre de 2016

Hay un animal involucrado en el asunto, pero no es la chiva forrada en billetes que se ha popularizado en los pasados días. Desde su hogar en La Joya, Crescencio Ibarra explica la tradición.

Si algo llamó la atención del video que invitaba a la fiesta de 15 años de Rubí Ibarra García fue la chiva de 10,000 pesos mexicanos (cerca de 500 dólares) que su padre, Crescencio Ibarra, anunció.

Probablemente generó tanto ruido en las redes sociales porque gran parte de la gente desconocía exactamente de qué se trataba. Chiva, para algunos guatemaltecos y salvadoreños es una manta. Para los colombianos, un tipo de camioneta y para otros latinoamericanos, una chiva es la cría de una cabra.

Pero Ibarra no se refería a nada de eso, sino a una tradición regional, según explicó en entrevista exclusiva con ‘Despierta América’ este miércoles. “Mucha gente no lo entiende, no lo comprende, más la gente de ciudad, pero la gente de rancho inmediatamente sabe de qué estamos hablando. La chiva es una carrera de caballos y se da un premio al que gana, al primer lugar, como si fueran carreras de carros”, describió.

El premio de dinero en efectivo que se ofrece, dijo Ibarra, "depende de lo que el papá de la quinceañera aporte". De otra parte, Anaelda García, madre de la quinceañera, aseguró que Rubí lucirá un vestido rojo y que por el momento cree que el pastel llevará algo del mismo color, "tal vez con blanco o con plateado". Todavía no ha tenido tiempo de decidir con qué canción bailarán el vals, pero anticipó que como dicta la tradición en la fiesta estará presente el último juguete de Rubí, que es su última muñeca.