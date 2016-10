Rebeca de Alba rechaza a los millonarios

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

La modelo y conductora Rebecca de Alba se ha destacado por ser un ejemplo de la mujer trabajadora e independiente, es por esto que ha rechazado categóricamente las propuestas de matrimonio de varios hombres que le ofrecían estabilidad económica.

Según información del portal Quién, Rebecca inauguró su bazar anual en apoyo a la fundación que lleva su nombre y ahí aprovechó para revelar ante los medios que ella siempre supo lo que quería y deseaba conseguirlo mediante la dedicación al trabajo.

“Yo me acuerdo que cuando empecé, ‘(me decían) tal hombre millonario, -que yo ni conocía- te ofrece ponerte una casa en Monterrey’, esa fue la primera propuesta. ¡Ay no! Qué aburrido tener mi casa sin que me cueste, siquiera un departamento pero con mi esfuerzo. Yo decía ‘qué horror, qué propuestas tan ridículas’. Yo tenía 21 años y sabía perfecto lo que quería y el trabajo que costaba conseguirlo”, expresó.

Ahora, Rebecca cree en el amor desinteresado y se encuentra en una relación sentimental con Santiago Toca, director de la Galería Toca, a quien conoció fortuitamente. “Ese flechazo se dio como en la película Serendipity. Yo iba entrando a un lugar y el saliendo por una puerta giratoria y casi nos estrellamos (…) Después ya nada es como la película, hay que echarle ganas y hay que conocerse. No hay que precipitarse para nada”, finalizó.