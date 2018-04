Rebecca de Alba no teme ser vetada por Televisa

martes, 10 de abril de 2018

La presentadora dice que como no tiene contrato con Televisa, no tendrían porque vetarla.

Rebecca de Alba asegura no temer al veto de Televisa, y dice estar feliz como juez en el concurso de belleza “Mexicana Universal” en TV Azteca.

La conductora y modelo dijo: “Cuando estás en un proyecto y se abren las puertas con honestidad, la vida es mucho más amplia, y en mi caso, aclaro, si no tengo un contrato ¿por qué me van a vetar?, es como si no eres mi pareja y me exiges. En este momento te puedo decir que yo no tengo ningún contrato de exclusividad con ninguna televisora, y lamento si eso está sucediendo”.

Rebeca agregó: “Muchos me dicen que si este es mi regreso a la televisión, yo les digo que no, que eso será cuando tenga mi propio programa. Soy agente libre, así me gusta manejarme y estoy donde me quieren tener”.

El panel de jurados del certamen está integrado además de Rebecca, por la conductora Penélope Menchaca y el diseñador David Salomón.