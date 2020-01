Rebecca de Alba revelaría intimidades de Luis Miguel con una sola condición

La emoción por conocer detalles sobre la grabación de Luis Miguel, la serie continúa, pero fue la gran amiga del cantante de Ahora te puedes marchar, Rebecca de Alba, quien puso una importante condición para revelar los secretos que “El Sol” le confió hace muchos años.

En entrevista con varios medios de comunicación, la modelo y presentadora dijo que no cree que exista un personaje de ella, pero sí podría colaborar con los creadores del proyecto de Netflix sólo si Luis Miguel se lo pidiera.

“Si no me lo solicita directamente él, yo no cuento absolutamente nada”, confesó la rubia de 55 años.

“No me han buscado para nada, pero se me hace padrísimo que se vaya a hacer la segunda temporada. Y yo aparecer, no creo, yo no creo que sea tan relevante para salir en la segunda temporada, además yo no tengo ni idea, pero será muy interesante”, añadió la conductora nacida en Zacatecas.

De Alba sí mencionó que lleva muchos años distanciada de Luis Miguel, aunque en su juventud fueron muy unidos, cuando pasaron mucho tiempo en Acapulco, Guerrero, donde hicieron diversas actividades.

“Cuando regrese al Auditorio Nacional vamos a ver. Si avienta otra rosa me daré cuenta si sí se acuerda de la amistad. Éramos un grupo de amigos que nos la pasábamos padrísimo en Acapulco y fue hace muchos años de deporte y en los que hacíamos cosas de lo más sanas y lo que queríamos era divertirnos”, señaló.

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel comenzará a rodarse el próximo febrero en la Ciudad de México, informó Netflix en un comunicado.

En el documento enviado por la compañía de entretenimiento también se informó que Diego Boneta volverá a interpretar al cantante, terminando así con las especulaciones que rodearon al actor en los últimos días, pues se dijo que el papel de “El Sol» estaría ahora en manos de Fernando Colunga.

En el video publicado por Netflix se puede ver a un joven Luis Miguel, interpretado por Boneta como lo hizo en la primera temporada, cantando Cómo es posible que a mi lado en un estudio de grabación, pero tras algunos segundos se interrumpe para decir: “¿Sabes qué? ¡Una más!”.

Este respiro a la trama da paso a una nueva interpretación, pero ahora al ritmo de una melodía más regional con la canción Así se siente México, en la que se lo ve con algunos kilos más y con el pelo más corto.

El anuncio de la llegada de la nueva temporada de este proyecto causó cientos de reacciones de los fanáticos que pidieron más y más detalles sobre su filmación y la vida de “El Sol”.

Otro de los confirmados para participar en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie es el influencer y actor Juanpa Zurita, quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen para hablar de su regreso al proyecto.

Zurita dio un adelanto de cómo se verá en la segunda temporada de la serie

La primera temporada de la serie terminó cuando Alex (el hermano menor de Luis Miguel al que llamaba “Pichita”) era un adolescente, pero con el avanzar de la historia se requerirá que los personajes luzcan mayores, de ahí que en la imagen compartida por Juanpa se hayan notado algunas arrugas.

“Este 2020 la búsqueda implacable de Alex continúa. ¿Qué edad creen que tenga?”, escribió en el mensaje para acompañar su publicación.

Por el comentario que hizo se entiende que Alex seguirá buscando a Marcela Basteri, su madre, pues en la primera temporada fue uno de los más activos para dar con su paradero.

Entre las miles de reacciones que tuvo su post estuvo el “like” de Alejandro Basteri, el verdadero hermano de Luis Miguel, y a quien se encarga de interpretar Juanpa.