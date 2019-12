Regresa a la música; estuvo ausente 11 años

La cantante Lidia Cavazos está de regreso luego de una pausa musical de varios años. “Sufre” es el sencillo que promociona actualmente, y aunque tiene poco tiempo en el mercado, el público lo apoya y esto tiene satisfecha a la regia que despuntó a nivel nacional en 1997 con “Al norte del corazón”, tema de la telenovela que produjo Azteca con el mismo título, protagonizada por Anette Michel y Jorge Luis Pila.

Lidia, quien visitó las instalaciones de esta casa editora, relató que se retiró de la música cuando contrajo nupcias, después se convirtió en mamá y actualmente sus hijos ya tienen 15 y 14 años.

“Dejé de cantar porque me embaracé y fueron dos seguidos, luego regresé de 2005 al 2008 y me volví a ausentar hasta ahora”.

Reveló que varias cantantes gruperas la invitaron para cantar juntas, sin embargo el proyecto nunca aterrizó y fue entonces que escuchó el tema “Sufre”, que la atrapó de inmediato, aunque reconoce que es una canción con un mensaje fuerte, no piensa convertirse en Paquita la del Barrio.

“Habla de una mujer que está dolida, que ha sido engañada y se da cuenta que el esposo le volvió a ser infiel, la primera se la perdonó, pero esta vez busca a la amante, se ponen de acuerdo para hacerlo sufrir, creo que es un tema muy actual, quién no ha pasado por una infidelidad, entonces es una letra fuerte, las mujeres se sienten identificadas y dicen ‘hasta que alguien canta ese tipo de temas’; claro sin llegar a ser Paquita la del Barrio, ella ya ocupa un lugar especial”.

NO EXTRAÑÓ LOS ESCENARIOS

Ahora que ha retomado su carrera musical, Lidia cuenta con el apoyo de su esposo. “Mi marido me dijo ya no tienes niños chiquitos, yo te apoyo”.

La intérprete manifestó que no tuvo tiempo de extrañar el canto porque se mantenía ocupada atendiendo a su hijo más pequeño que nació con el síndrome de Asperger. “Fue difícil, tenía que estar dedicada a él, fue un tiempo pesado, pero mi esposo me ayudó mucho, entonces eso me mantenía ocupada, ahora mi hijo va muy bien”.

“Sufre” es el primero de varios temas que lanzará próximamente; Lidia viene dispuesta a recuperar su lugar en la género grupero, y ya planea visitar Centroamérica donde también suena su tema.