Responde Aarón Díaz a preguntas sobre Kate del Castillo

viernes, 27 de octubre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Aarón Díaz regresó a México como primer vocero latinoamericano de una loción para caballeros, momento en que fue cuestionado sobre Kate del Castillo, quien relató en un documental lo que fue su reunión con Joaquín “El Chapo” Guzmán y su encuentro sexual con Sean Peen.

“Todo lo que me estás diciendo es noticia para mí, realmente ya casi pasó una década (de mi relación con Kate), siento que no les pueda contestar cosas que quieren escuchar, pero la verdad es que no hay nada que escuchar ahí, o sea, una década, ya pasó, no hay nada qué hablar, y yo menos, ¿yo qué voy a comentar?, nada”, dijo el actor en conferencia de prensa.

Posteriormente, Aarón reaccionó a las especulaciones que han surgido sobre la sexualidad de la protagonista de La Reina del Sur. “Qué te digo, qué te contesto a eso, yo sé qué estás haciendo tu trabajo, pero no sabría ni dónde empezar a contestar eso, perdón por no poder contestarte, simplemente no hay una respuesta a eso”.

Finalmente, Díaz destacó que el tema Del Castillo es algo que esta fuera de su vida hace mucho tiempo. “Mientras menos sé, más tranquilo estoy, yo la verdad es que estoy en otra atmósfera y en otro estilo de vida, las noticias no las veo, porque como todos sabemos son cosas que son malas, entonces la verdad es que no me entero, y yo cuando termino una relación se acabó para siempre, es así, yo me llevo bien con todo mundo, a pesar de lo que muchos piensan”, concluyó.