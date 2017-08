Revela Margarita Muñoz que se quedará en México

Miércoles, 30 de Agosto de 2017

Margarita Muñoz quedó satisfecha con su personaje en “Nada personal”.

La actriz colombiana Margarita Muñoz, quien dio vida a Mariana Aragón en la telenovela “Nada personal”, que está próxima a terminar en Azteca Trece, imaginó otro final para la historia.

“Todos nos inventamos un final, queríamos otro, pero bueno nos creemos libretistas y no lo somos, ellos son los que saben qué le gusta al público, pero lo que verán quedó muy padre, va a dejar a la gente muy intrigada, creo que eso se puede prestar para muchas cosas y quién quita y nos encontremos otra vez”, comentó la actriz vía telefónica, dejando entrever una segunda temporada de la telenovela.

Margarita confiesa que grabar los últimos capítulos hace unas semanas la puso nostálgica, “nos tomamos cariño y trabajamos muy a gusto, así que eso provoca sentimientos encontrados”.

En la historia Mariana Aragón (Margarita Muñoz) es sobreviviente y testigo del homicidio de su mejor amiga y de dos jóvenes periodistas que investigaban una conspiración narco-política en la que se le involucraba al procurador Raúl Rey (Juan Soler), conocido como “el Rey”. Cuando Mariana es herida de un balazo emprende la huida en esa misma noche, durante su camino se encuentra con Alejandro Castillo (Valentino Lanús), un joven periodista a quien le pide ayuda para escapar y mostrar su inocencia, y a Santiago Leal (Matías Novoa), comandante encargado del caso de Mariana, quien la ayuda para hacer justicia, pero en un giro de 180 grados, por órdenes de “el Rey” Mariana es arrestada, pasando un infierno en la cual la hacen adicta a la heroína, y una dama de compañía.

“Me siento orgullosa y muy agradecida con este personaje porque me enseñó cosas como persona y como actriz, me llevo cosas valiosas, vivirlo y encarnarlo fue fantástico porque tanta carga dramática afloró cosas que viví me hizo pensar mucho”.

HARÁ DOCUMENTAL

No es la primera vez que la colombiana trabaja en México, pero sí es la primera vez que lo hace en un canal como Azteca y con un protagónico.

“Yo viví en México dos años y medio, me trataron muy bien por eso volví, me siento en casa, tengo muchos amigos, el acento es lo que no termina de encajar (risas). Ahora mi marido y yo queremos que México sea nuestra base porque estaba acostumbrada a tener siempre una maleta lista para donde me tocara ir, también he vivido en Miami, y estaba en Colombia cuando me llegó la oportunidad de regresar a México”.

Por ahora sus próximos planes es viajar a la India junto a su esposo, “vamos a hacer un documental, es algo muy personal que empezamos a crear él y yo hace un tiempo, ya estamos por arrancar e irme a topar con no sé que, allá vamos a vivir cosas nuevas y a vernos en lugares y situaciones en las que no hemos estado”.