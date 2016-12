Revela Pablo Montero ¡que quisieron extorsionarlo!

El cantante Pablo Montero acudió a un evento en la Central de Abastos en la ciudad de México, con el fin de regalar juguetes a los niños que ahí se encontraban.

Acompañado de su esposa Carolina y sus pequeñas hijas Caro y Danielita, además de su mamá, la señora Mercedes Rodríguez, el también actor habló sobre la demanda por extorsión que interpuso en contra del periodista Miguel Ángel Pérez-Merchant.

“Es una extorsión, es lo que es, es un delito. Pero yo no voy a decir nada hasta que mi abogado no lo vea, pero él ya tiene varios citatorios y no se ha presentado y eso también es un delito. Además es una persona en la que en algún momento también confié, pero yo les comunicaré en su momento, cuando sea prudente, cómo van las cosas, ahorita no les puedo decir nada, más que vengo muy contento con mi esposa e hijas a regalar estos juguetes”, dijo.

Aseguró que Pérez-Merchant sacó un amparo con el fin de no presentarse a declarar y que más adelante, el propio actor contará sobre los avances de este proceso.

“Él sacó un amparo para que no lo detuvieran, porque no se quiere presentar a declarar, el chavo éste, Pérez Merchant que es un abusador, tiene varias citas y no se ha presentado, entonces sacó un amparo para no ir”, señaló.

Por otro lado, dijo estar feliz, pues en el 2017 saldrá a la venta el disco ‘Duetos tres’ en el que tuvo la oportunidad de cantar al lado de Juan Gabriel.

“Feliz porque ya viene el tercer disco de duetos de Juan Gabriel, Gustavo Farías me avisó para que me preparara para hacer un video muy padre del tema que grabamos; va a ser algo muy bonito, algo muy especial, porque la canción es muy bella, que aún no puedo decirla, pero es un sencillo que le gustaba mucho a Juan Gabriel, es un gran tema”, afirmó.

Detalló que la grabación se hizo en Cancún y tuvo la oportunidad de convivir con El Divo de Juárez en su casa.

“La primera parte la hicimos en la Riviera Maya y la segunda en el estudio de Gustavo Farías, estuvimos ahí juntos en Cancún y fue un placer estar con él. Una de las fotos que subí cuando estuve en su casa, fue increíble todo lo que me ha dejado, él, Chuy Salas, a quienes conocí cuando yo llegué aquí a cantar al Cícero, con quienes yo he aprendido muchas cosas; de hecho mis shows tienen mucha influencia de Juan Gabriel, tengo 22 músicos y eso es por cómo él presentaba sus shows y así tengo los míos”, dijo.

Por otra parte, sobre el tema de ‘Amor Eterno’, donde también participa, no quiso dar comentarios. “Yo solo soy actor y un cantante y no puedo hablar de eso. Eso no me corresponde a mi”.