Rob Schneider emocionado por el campeonato de Tigres

Lunes, 26 de diciembre de 2016

El actor estadunidense y su familia se mantuvieron atentos al partido

México (Agencias).- A través de sus redes sociales Rob Schneider se mostró contento por el quinto título de liga de Tigres, equipo del que es aficionado.

En su cuenta de Twitter, el actor y comediante estuvo atento de la Gran Final y publicó algunos mensajes desde minutos antes del inicio del partido. Su primer mensaje incluyó una foto de toda su familia vistiendo el Jersey felino: “¡Vamos Tigres! La familia quiere de regalo de navidad verte campeón”.

Y cuando las cosas se complicaron, el estadounidense mandó un mensaje de fe: “No perdemos la esperanza @TigresOficial”; en otro mensaje escribió: “People ask me why i am a @TigresOficial fan. I think this game explains it” (La gente me pregunta por qué soy un fan de @TigresOficial. Creo que este juego lo explica).

Después de finalizar el encuentro se mostró satisfecho: “Campeones @TigresOficial gracias Tuca and players i never doubted that you can do it’”.

Y para cerrar su actividad en la red social, Schneider le dedicó el mensaje al héroe del juego: ” Argentina nos has dado tantas maravillas, Tango, Evita, pero Nahuel Guzmán es tú mejor regalo’.

Rob Schneider adquirió su afición por el conjunto regiomontano gracias a su esposa Miranda, quien es mexicana y seguidores del flamante campeón.

Rob Schneider, Tigres Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: Campeonato