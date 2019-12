¡Rompió en llanto! Enrique Iglesias asegura que ha perdido el contacto con su familia

La vida personal del cantante Enrique Iglesias siempre se ha visto desde una óptica muy distante, casi nula, sin embargo, desde el nacimiento de sus mellizos Nicholas y Lucy, que tiene con la extenista Ana Kúrnikova, es que se le ha visto más familiar y expuesto a los momentos tiernos que comparte con ellos y sus millones de seguidores.

Pero con respecto a la relación con su famoso padre Julio Iglesias, es poco de lo que se sabe. Sin embargo, en una reciente entrevista que le hiciera el portal Icon el intérprete de «Bailando» señaló que aunque se ha especulado mucho sobre la relación que tiene con su padre ambos se tienen un respeto y amor mutuo.

SENTIMIENTOS REVELADORES DE ENRIQUE IGLESIAS

Lo que sí le generó emotividad y muchos sentimientos encontrados fue el reconocer que ha estado alejado de su familia desde hace mucho tiempo. Incluso reveló que a los 18 años decidió irse de su casa para emprender su carrera musical alejado del apadrinamiento que su famoso padre podía hacerle.

«A los 18 años me separé de mi familia por completo. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre», dijo con voz casi quebrada por la nostalgia que eso le producía.

Él se negaba a ser visto como el hijo de la estrella romántica que su padre ha sido y por ello decidió irse a Canadá, lugar desde el que dio sus primeros pasos incluso con otro nombre Enrique Martínez. Poco a poco se fue haciendo camino y logró grabar su primer disco y el resto es historia.