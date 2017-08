Rubí Ibarra confiesa: “¡Nunca quiero volver a tener una fiesta!”

Miércoles, 23 de Agosto de 2017

Rubí, la famosa quinceañera que saltó a la fama hace medio año, quedó tan expuesta ante la prensa mundial, que ya no piensa organizar ninguna fiesta, ¡ni siquiera la de su boda!

El 31 de agosto cumples 16 años, ¿después de tu famosa fiesta de XV, quieres una más grande?

“Yo estaba segura de que no quería fiesta de XV años y le dije a mi mamá que sólo deseaba pasarla relajada, pero ella comentó: ‘si no te hago la de XV años, cuando estés grande me vas a reclamar que por qué no te la hice’, pero para mis 16, por supuesto que no deseo una. No quiero otra fiesta, nunca, ni siquiera una boda”.

-¿Tienes novio?

“No tengo, ni tenía; no está en mis planes, tampoco formar una familia, ni casarme, ni tener hijos. ¡A lo mejor cuando cumpla 40 años!, pero a los 20 o a los 30 no, soy muy centrada, sé lo que quiero y así como no me cortaré mi pelo, que me llega a la cintura, no tendré novio”.

-¿Lo que ganas lo ahorras o ayudas a tus papás?

“Ayudo a mis padres, porque con la fiesta de mis XV se quedaron con deudas y el dinero que me dan se los doy a ellos”.

