Sabina Berman destapa fuertes abusos a niñas actrices en casting de ‘Gloria’

En entrevista para Carmen Aristégui, la escritora y periodista mexicana Sabina Berman hizo fuertes declaraciones sobre lel proceso de producción y casting de la película ‘Gloria’, que escribió sobre la vida de la cantante Gloria Trevi y que fue realizada por el director de cine Christian Keller.

La escritora narró que el director de casting de la producción pidió a las actrices que acudieron a hacer audiciones para el papel de las niñas que formarían parte del clan de Sergio Andrade, que en su momento fue acusado por rapto y violación, que se quitaran la ropa.

“Hace cuatro años, cuando estábamos haciendo la película ‘Gloria’ sobre la vida de Gloria Trevi, yo estaba en Nueva York por cuestiones de trabajo y recibo una llamada del director, era un muchacho suizo, es importante decir que era de Suiza porque todo le parecía asombroso en México. Me llama y me dice que el jefe de casting está recibiendo a las posibles protagonistas en un salón de la casa de producción y les pide que se desvistan, que se desnuden completamente”, narró Berman, provocando una reacción de sorpresa en Carmen Aristegui.

“A cada una le pide que se desnude, que se acueste en el piso y que abra las piernas”, continúa, a lo que la entrevistadora reacciona: “¿Cómo?”. “Como te lo estoy contando, yo me quedé perpleja y me dice el director ‘¿Esto es común en México?’ y le dije, ‘¡no, cómo va a ser común en México!’. Le pido que de inmediato que me pase al director de casting y le digo de qué se va a morir y le digo ‘esto se llama acoso’”, contó.

Entre otros fuertes detalles que inculpan al director de casting contratado por la casa productora Río Negro, Sabina confesó que no tomó cartas en el asunto pese a la gravedad de lo que ocurría con las niñas de entre 12 y 14 años de edad. “No llamo a la policía, no ejerzo la ley sobre este señor; así de normal nos ha parecido en el medio del teatro y del cine el acoso”, concluyó. “En este casting se estaban recibiendo, fíjate, actrices de 12 y 14 años para ser las niñas del clan de Sergio Andrade y les estaba poniendo una ‘pequeña prueba de actuación’, eso es lo que nosotros creemos. Hasta que el director asiste a estas pruebas de casting y ve que este director de la manera más natural les dice a cada una ‘desvístete, si quieres el papel, desvístete’. No había ni una escena de desnudo en la película, no había ni una justificación”.

“Es tan común el acoso y tan normal y lo solemos colocar en lo erótico, en lo privado todavía”, declaró la escritora al inicio de la entrevista, para después especificar que aunque no conoce el nombre del director de casting, está en la disposición de identificarlo.

En la extensa entrevista que realizó Carmen a Sabina Berman, la escritora también contó otros casos de acoso a actrices mexicanas dentro del medio cultural, a quienes, asegura, se les otorgaban becas a cambio de favores sexuales, situación que, dice, ha ocurrido desde hace más de 15 años, cuando ella participaba como jurado para otorgar becas de teatro en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).