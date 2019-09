Salma Hayek no habla mal de México y así lo protege

Salma Hayek quiere proteger a México, por eso no acostumbra compartir en sus redes sociales cosas que tengan que ver con las problemáticas del país: considera que esa no es la solución.

«Si yo lo pongo no van a hacer nada con un post en Instagram en México pero se va a enterar el resto del mundo, atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar con el turismo, con personas que están tratando de invertir en México, con la imagen del país», comentó en durante la presentación de la serie «Monarca».

«No es que no ponga más de lo que pasa en México en las redes sociales porque me interesa menos sino porque es mi manera de protegerlo», aseguró.

Hayek es productora ejecutiva de «Monarca», serie protagonizada por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides que muestra al imperio de una familia mexicana que se dedica al negocio del tequila y cuyo estreno será el próximo viernes.

En conferencia la actriz se mostró feliz por visitar México y comentó que no le interesa quedar bien plasmando su preocupación en sus redes sociales lo que le interesa es que el país camine hacia un lugar más positivo.

Sin embargo ante los hechos de violencia que se viven en su natal Coatzacoalcos no podía guardar silencio por ello hace unas semanas se pronunció en Instagram.

«La verdad es que me gustaría poner muchísimas otras cosas, y esto no es la primera vez que pasa en Coatzacoalcos, pero no lo pongo no porque no quisiera ponerlo sino porque la mayoría de mis seguidores son en el extranjero y entonces ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por México? Enojarme y hablar de la violencia, el feminicidio… Todo me preocupa», sentenció.

«Si te pones a decir todo lo que te duele de México entonces es todo lo que vas a poner en Instagram y no debe ser el lugar en el que se solucionen estas cosas».