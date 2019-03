Se ‘mofa’ Derbez de la petición de AMLO; en redes sociales

Agencia México.- Poco después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmara que envió cartas al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco para pedir que se disculparan por la masacre ocurrida durante la conquista, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar.

Decenas de memes se hicieron presentes en la red, mismos a los que el comediante Eugenio Derbez se unió con un mensaje en el que tomó como base a su colega Lalo España.

“Hola que tal, soy España, Eduardo España. Y bueno después de ver el desmadre que ya se armó en Twitter y en el Vaticano y que ya se enojó el Rey y además… pues ya… voy a pedir perdón… perdón, perdón, no sé bien ni de qué, pero pues perdón. Perdón por haber acosado a la Malinche, por haberle quemado los pies a Cuauhtémoc, que sin embargo, que bien siguió jugando, pero bueno, perdón, perdón también por haberles mandado al grupo Locomía… perdón por Parchis… también que más… perdón por Alaska y Dinarama… Puta madre… Perdón por Mónica Naranjo que habló mal de los mexicanos… ah y también del Tiziano Ferro… ah ese es italiano verdad… me vale madres, que también pida perdón… y el Coque Muñiz, que se le olvidó el himno también una vez… y ya que estamos entrados en esto… vamos hacer una cadena de perdón… así que nomino a Adán y Eva pa’ que pidan perdón por haberse comido la pinche manzana… eso he dicho…”.