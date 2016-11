SE SINCERA CRISTIAN CASTRO ¡Fuerte confesión!

Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y “El Loco” Valdés, volvió a hacer de las suyas. Ahora en el programa “Hoy” frente a los conductores.

Al parecer, los entrevistadores ya estaban preparados para realizarle las preguntas picantes a este polémico invitado y como era de esperarse, el “El Gallito Feliz” terminó por dar una fuerte confesión en el programa.

—¿Cuál canción te gusta poner en momentos de cachondeo?, cuestionó Natalia Téllez.

Cristian contestó que le gusta poner “Sé mi aire” y que le gustaba Andrea Legarreta porque era muy espiritual.

“El Gallito Feliz” aprovechó para cuestionar a Andrea. “¿Lo has hecho con Érick con esa canción?”, pregunta Castro, pero Andrea se limitó a decir que la canción era de hace mucho tiempo.

Al cuestionarle: “¿Qué debe hacer una mujer para conquistarlo?”, el cantante respondió: “Que sean acomedidas. No puedo decir algo tan grosero verdad, bueno…, me gusta que me metan el dedito.”

Ante la respuesta, los conductores terminaron en risas. Ahora el video de la declaración de Cristian Castro es compartida por decenas de personas en redes sociales.