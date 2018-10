‘Seguimos de pie’, dice Atala desde Televisa

Cd. de México.- Atala Sarmiento agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han dado en estos últimos meses, y se mostró contenta por formar parte de un nuevo proyecto en Televisa.

La conductora se suma al programa “Intrusos”, en el que figuran Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle, producido por Carmen Armendáriz, quien también estuvo a cargo de “Ventaneando” en sus inicios.

Atala subió a su cuenta de Instagram una fotografía desde su nuevo sitio de trabajo, Televisa San Ángel, y escribió que después de un proceso muy duro, ahora la vida le da una nueva oportunidad donde menos lo había pensado, pero que se siente feliz y agradecida, “estamos de vuelta”, expresó.

“Quiero darles las gracias a todos por tanto cariño. Después de muchos meses de un proceso muy duro, AQUÍ ESTAMOS DE VUELTA. La vida es MUY bonita y nos da oportunidades cuando menos lo pensamos, donde menos lo pensamos, de la forma que no imaginamos. Me encanta que podamos vernos de nuevo todos los días por la tarde. Reírnos juntos; compartirles mis looks como tanto me lo piden. Yo los leo siempre y me llenan el alma con tanto cariño… Gracias por acompañarme en este nuevo camino y por apoyarme. Lo aprecio y valoro como no se lo imaginan. Seguimos de pie, fuertes y juntos… ¡Vámonos! Acelerador a fondo amigos”.

Tras la salida de Maca Carriedo, los cuatro conductores que integran “Intrusos”, iniciaron su carrera a lado de Pati Chapoy