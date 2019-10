Sergio Mayer ha recibido amenazas de muerte por controversia de José José

Sergio Mayer por fin aclaró el tema de las regalías digitales de José José, pues luego del fallecimiento del “Príncipe de la Canción” se dijo que el ahora diputado federal era quien cobraba esta parte de los ingresos del cantante.

Asegurando que era la primera y última vez que hablaba del tema, Mayer explicó: “Ni siquiera era un negocio mío (…) mi propuesta que hice no nada más a Niurka, a José José, a muchos que no les voy a dar el nombre, se les hizo la propuesta de que a través de esta empresa, la empresa se me acercó y me propuso que lográramos evitar que se monetice dinero por la imagen del artista, “imagen” no por interpretación”.

Y para dejar más claro el asunto del “Príncipe”, agregó: “Si utilizáramos un poquito la lógica dirían: ‘¿bueno por qué Niurka si generaba, y sí generó y sí le fue bien, y José José no?’, es muy sencillo, Niurka no es intérprete ¿verdad?, lo que yo les proponía era que independientemente de su canal oficial como cantante, tuviera un canal donde él se grabara y dijera: ‘que tal soy José José y estoy aquí desayunando, o voy a ir a caminar, o voy a ir al doctor’, donde la gente que lo sigue, generara él sus contenidos y eso le generaría un ingreso, eso es”.

De la misma forma, dijo que contrario a lo que se publicó en algunos medios, él le dio dinero a José José para ayudarlo, y no por recibir algo a cambio. “Siempre que vino a México lo busqué para darle algún apoyo para medicinas, y eso lo saben quienes estaban cerca de él cuando lo fui a visitar”.

Finalmente, Mayer confesó que ha recibido amenazas de muerte tras desatarte esa falsa noticia por lo que en breve tomará cartas en este asunto.

“He recibido amenazas de muerte, en su momento haré lo correspondiente (con las autoridades), pero sí están poniendo en riesgo mi integridad, la de mi familia, por ese tipo de acusaciones, los fans dan la vida un cantante, y ahora resulta que a mi me acusan y dicen que por culpa mía vivió en la miseria”, finalizó.