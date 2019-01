Sherlyn confiesa que ella se le declaró a José Luis Roma

Y a pesar de las críticas que pudiera recibir, la actriz no tuvo reparo en confesar que ella fue la que le pidió al cantante que fueran novios.

“Sí, tengo que confesar que salimos un buen rato y como que andábamos, pero para mi no era claro, entonces un día me senté con él y le dije: ‘no me has preguntando (si quiero ser tu novia), es importante para mí’”, contó la también conductora en entrevista para el programa Despierta América.

A lo que el cantautor agregó: “me la aplicó, pero fue bonito”.

Defendiendo su postura, la artista agregó que este paso es importante hasta para saber qué día celebrarán meses o años de relación.

De esta forma Sherlyn nuevamente le apuesta al amor luego de su ruptura con el periodista Francisco Zea, con quien llegó a tener planes de boda tras su divorcio del político Gerardo Islas.