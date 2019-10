Sherlyn revela traición de sus exparejas

La actriz Sherlyn se encuentra en medio de la polémica luego de que en redes sociales se filtraran unos audios de ella revelando el motivo por el cual dejó a sus exparejas el periodista Paco Zea y el cantante José Luis de Río Roma.

A través de las grabaciones, la intérprete confiesa que fue traicionada por sus ex, dejando entrever que ambos le pusieron el cuerno.

«Paco y yo teníamos un montón de tiempo de novios, éramos muy felices, tenía anillo de compromiso, nos íbamos a casar, y de pronto un día me encuentro con la sorpresa de que tiene unas fotos, literal, pornográficas de una vieja», se escucha decir en el audio.

Por su parte, el periodista aseguró que no pasó nada, que únicamente se trató de sexting, y aunque Sherlyn no lo terminó en el momento, sí afectó gravemente la relación debido a que ella quedó resentida.

En otra conversación, la famosa explicó lo que pasó con el cantante de Río Roma.

«Sí, claro que son de él, cuando le pregunté que qué onda me dijo ‘amor, lo tengo ahí desde hace 3 años, luego lo tiro’, le dije no we, cuando te fuiste a Colombia casualmente traías un paquete de condones en la maleta cuando tu y yo ni siquiera nos cuidamos porque yo tengo un DIU», asegura la actriz.

Los audios fueron compartidos por una supuesta amiga de Sherlyn a TVNotas, donde revela que a la actriz le pusieron el cuerno.

«Todo lo que se ha dicho de ella en los medios de comunicación no es mentira, a ‘Sher’ le disgusta mucho que los medios se metan en su vida, dice que le encabr$%&; pero es verdad, algunos le han pintado el cuerno, otros le han salido medio gays, la han traicionado, les ha cachado mensajes, y claro que busca ser madre».

Respecto a Paco, la fuente mencionó que la actriz lloró mucho por él pero decidió cancelar la boda tras su engaño. También habló de la relación que tuvo con José Luis, donde mencionó que ella se entristeció mucho luego de darle la noticia de que la prueba de embarazo había dado positiva, a lo que él respondió que no deseaba ser papá, sin embargo, tras realizarse un exámen de sangre salió negativo.

La relación empeoró, luego de que Sherlyn encontrara vibradores en los cajones de la casa de él, al igual que ropa y máscaras sexuales, lo que la hizo enfurecer por que no eran para ella.

Confesó además, que la actriz dudaba de las preferencias sexuales de José.

«‘Sher’ piensa que le salió bisexual, ya que nunca usó con ella los vibradores, y si no los utilizaba con otras mujeres, entonces… ¿él los usaba? Eso ni ella lo supo, pero prefirió terminar la relación; dijo que su ex marido le había salido gay, y que ahora éste bisexual».