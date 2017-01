Shira se va a casar y quiere ser mamá

Miércoles, 18 de enero de 2017

En exclusiva para BASTA!, Shira Casar, integrante del reality Big Brother, confirmó que contraerá nupcias a finales de este año y que está buscando convertirse en madre.

“A inicios de año mi novio me dio el anillo. Fuimos novios hace dos años, pero luego de seis meses terminamos y no nos volvimos a ver, hace poco nos reencontramos y fue padrísimo y ya con planes de boda. Queremos que sea a finales de este año, entre octubre y diciembre”.

La exBig Brother aseguró que no está embarazada. “Él tiene 40 años y yo 31, se llama Rafael Vanega y ya queremos tener hijos. No estoy embarazada, pero es lo que más deseo, llevamos varios meses intentándolo, pero no ha pegado. Yo de broma le digo que ‘han de ser de salva’, porque nomás no pega, pero cuando ya lo esté, seré la primera en decirlo”.

Comentó que no era algo que esperaba y relató cómo surgió nuevamente el amor. “Regresamos muy chistoso, me pidió que lo acompañara a pasar su cumpleaños en Playa del Carmen y le dije que no, luego me invitó a cenar y no pude ir, hasta que saliendo de mis cirugías estéticas me dijo que me llevaba a mi casa y acepté y ahí se dio el reencuentro. Siempre he querido una relación estable, porque si algo no me gusta, no lo tolero, pero no me esperaba regresar con él, pero me enamoró que es un hombre muy noble y trabajador”.

Finalmente, dijo que desea que su boda sea en la playa. “Queremos que sea una boda en la playa, tal vez en Nayarit y que todos estén vestidos de blanco y beige. Voy a invitar a mis excompañeros del programa, me llevo muy bien con Coronita, Andrew, Sargento. Cuando salí estaba resentida, pero he arreglado las cosas”.