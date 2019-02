Silvia Pinal molesta con la bioserie de Alejandra Guzmán

Agencia México.- A pocas semanas de haberse estrenado la boiserie de Alejandra Guzmán, la que no está nada contenta con ese proyecto es Silvia Pinal.

Durante su encuentro con los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, la primera actriz manifestó su molestia porque en la trama se mostró que ella le daba prioridad a su hija Viridiana sobre Alejandra.

“¿Viridiana qué tiene que ver en este momento a ver díganme?, ojalá que no la mencionen más porque entonces sí que voy a protestar, porque Viri ya está descansando y nunca se metió con nadie y hay que respetar a la gente”, expresó.

Al cuestionamiento sobre si le molesta que en “La Guzmán” no la llamen por su nombre, Doña Silvia dijo: “¿Eso dicen?, ¡qué irrespetuosos no! (…) no digo nada la verdad, ni conozco la serie, si Alejandra está contenta pues es su serie. Yo no conozco que hicieron estas gentes, lo tendré que ver, pero no quisiera meterme en broncas porque además si es de Alejandra pues que Alejandra lo vea, yo para qué voy a verla, si me voy a enojar mejor no la veo. Bueno ustedes de plano vienen a recibirme para partirme la mother ¿no?”.