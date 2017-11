Sofía Niño de Rivera se presentará en Chihuahua pese amenazas de muerte

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Fue durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol que Sofía explicó su decisión de no cancelar este show. “Nunca cancelé Ciudad Juárez, solo cancelé Chihuahua capital, porque de ahí es donde salieron las amenazas, entonces si vamos a tomar nuestras precauciones, pero muy raro porque Juárez no reaccionó así, como dice Juan Gabriel, Juárez es diferente, o sea, como hay más personas de otras partes de la república ahí en Ciudad Juárez, como está más a la frontera hay otro tipo de personas, no solamente gente de Chihuahua, entonces yo creo que por eso no reaccionaron tan fuerte y Chihuahua capital si es más riesgoso porque de ahí vinieron todas las amenazas, de Juárez no”.

Cabe recordar que la standupera canceló su presentación en Chihuahua el pasado mes de septiembre luego de ser amedrentada a través de sus redes sociales por supuestas personas de dicha ciudad, a quienes les molestó que hiciera mofa sobre ellos durante su especial de comedia en Netflix.

“Estoy acostumbrada a los insultos en redes sociales, de eso se trata, no a todo el mundo le gusta mi comedia, pero donde ya no estuvo cagado fue cuando comencé a recibir amenazas de muerte como ‘ven a dar la vuelta y te desaparecemos’ ‘vamos a ir a tu show a lastimarte’. Con amenazas de muerte yo no juego y no me voy a exponer a que me lastimen, a que me maten”, expresó Niño de Rivera durante un video que compartió en redes sociales.

Finalmente, Sofía confirmó que tras los hechos no decidió recurrir a la vía legal. “Sólo fue la denuncia pública y para que la gente sepa que tiene consecuencias lo que sea que escribes en redes sociales”.