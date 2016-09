Su ex pupilo defrauda con Juanga

PATROCINADO POR: FOTO ESTUDIO ÉLIDA

El exprotegido de Juan Gabriel, Jas Devael, fue demandado por el empresario Alfonso Toen, por haber aceptado dinero para la producción del disco El Consentido, proyecto que costó más de un millón de pesos. Y aunque el material está en el mercado, no fue producido por Juan Gabriel, como se dijo.

Luis Armando González, abogado del inversionista, habló al respecto con BASTA!

“Soy representante legal de uno de los inversionistas para el material discográfico del señor Juan Antonio Santaella, conocido como Jas Devael, con quien se agotaron todas las instancias de diálogo para la reposición del dinero que no ha reembolsado, razón por la que interpusimos ante la Procuraduría General de Justicia la denuncia por fraude en contra de mi representado”.

El abogado señaló que “luego de dos años de haber entregado el dinero para la realización de una producción musical supuestamente producida por el señor Juan Gabriel, nunca ha sido liquidado el monto que se pagó por un trabajo que nunca existió por parte del señor Juan Gabriel, al grado de que durante la última cita de trabajo en la que se citó mi cliente con Juan Antonio Santaella, no asistió”.

Pero ese no fue el único incumplimiento del cantante: “Con el afán de solucionar las cosas, mi representado habló con Jas Devael y acordaron reunirse para escuchar el disco. La intención era quedar satisfechos con la producción, aunque no estuviera avalada por Juan Gabriel. Mi cliente asistió con su familia completa para disfrutar del resultado del dinero aportado para el proyecto, cosa que no sucedió, pues Devael volvió a faltar a su palabra”.

La demanda fue interpuesta en julio de 2014, y Jas Davael aún no da la cara.

