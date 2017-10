Sylvia Pasquel revela sentirse utilizada

Sylvia Pasquel dice estar cansada de que la productora Carla Estrada en repetidas ocasiones ha expresado en los medios de comunicación que ella formará parte del elenco de la serie de su madre, la primera actriz, Silvia Pinal.

“A mí cuando me muestren un contrato entonces lo afirmaré, pero muchas veces por hacer publicidad dicen cosas que no son y ese es el caso. Sé que ella lo ha dicho, pero espero que se acerque con TV Azteca, porque yo estoy firmada con esta empresa que me ha tratado súper bien y mi ética profesional no me impide estar en Televisa, cuando estoy firmada aquí”.

Pasquel quién no ha estado del todo contenta por la manera en cómo se ha venido dando la preparación de la serie de su madre, anexó lo siguiente.

“Yo lo único que quiero es que hagan una buena serie y que se hable de mi mamá como un ícono y legado, como la gran actriz que es y que no se vayan a ir a chismes… Itatí siempre lo he dicho, es una gran actriz, pero no sé parece a mí mamá y eso es indiscutible”.

Por su parte Itatí al ser cuestionada sobre las declaraciones de Pasquel, en relación a qué la usan como publicidad en este proyecto, dijo.

“Claro que va estar con nosotros, es lo único que puedo decirte y además es importante que ella este”. Finalizó.