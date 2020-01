‘Te hiciste estrella gracias a mí’: Andrés García a Luis Miguel

El actor dijo que no le gusta la forma de ser del cantante.

Andrés García causó controversia con unas recientes declaraciones acerca de que no le gusta la forma actual de ser de Luis Miguel, pues en los últimos años ‘El Sol’ se comporta como si hubiera olvidado el apoyo que recibió de García cuando era niño.

En entrevista con ‘Ventaneando’, el actor dijo que aunque LuisMi es un extraordinario intérprete, pero lamenta que le hable por teléfono mediante terceros, pues él lo ‘apadrinó’ siendo niño, cuando debutó en Ciudad Juárez.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí.

Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, explicó.

Además dijo que desea que le vaya bien con la serie, ya que hay que separar su talento de su comportamiento.

«Canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien», indicó.