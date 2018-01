Tunde Ninel Conde a su ex con nueva canción

miércoles, 17 de enero de 2018

Ciudad de México.- Ninel Conde pone como lazo de cochino a su expareja Giovanni Medina con su nuevo tema. “Yo no soy tan fácil de olvidar, el destino nos ha puesto a cada uno en su lugar. Yo volando en cielo alto y tu ahogándote en tu llanto, como da vueltas la vida y hoy me toca a mi ganar”, así empieza la tunda que Conde le da a Medina. Le va perfecta la letra compuesta por Horacio Palencia, con quien apuestan fuerte con el tema de Me complace informarte, título de esta romántica pieza que, en la interpretación de la también actriz, desdobla la historia de una mujer intensa y decidida, que sentencia no quebrarse ante la ausencia del hombre que ocupó su corazón y, por el contrario, se levanta y mira con orgullo y dignidad en busca de un futuro por demás prometedor.

“Ves que no tenias la razón, al decir que moriría sin tus besos, sin tu amor, una más de tus mentiras estoy más bendecida, ahora que no estás conmigo brilla mucho más el sol. Me complace informarte que realmente estoy mucho mejor sin ti, que la vida me sonríe más que antes, tú no eres indispensable para que yo sea feliz.

Me complace informarte que tu ausencia ha sido tu única gran virtud, que en mis ojos solamente hay alegría, soy más fuerte cada día, ahora el dé-bil eres tú. Me complace informarte que desde que te marchaste, he vuelto a mirar la luz”, dice la letra de la canción. Ninel demuestra con hechos, ser una mujer de lucha y trabajo constante, que se entrega al cien por ciento en cada uno de las actividades que realiza, mismas en las que coloca el total de su pasión y, con este nuevo tema,

El Bombón logró cosechar positivos comentarios entre el auditorio y la crítica especializada, aunque la letra pareciera ser un traje a la medida para el padre de su hijo, con quien sostiene una guerra sin cuartel, pues Giovanni sigue con firmeza en contra de ella.