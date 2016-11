Vive tranquilo en México, revela Iván Sánchez

Viernes, 18 de noviembre de 2016

BANGShowbiz.- Aunque se ha convertido por derecho propio en uno de los rostros televisivos más populares de México desde que protagonizara “La Reina del Sur” junto a Kate del Castillo, el actor madrileño Iván Sánchez no se considera en absoluto una celebridad y, de hecho, presume de haber encontrado en el país azteca la estabilidad personal y profesional que tanto necesitaba, así como el entorno perfecto en el que mantener su ámbito más íntimo al margen de la atención mediática.

“De verdad puedo ir a la calle tranquilo. Es cierto que mi trabajo es público y eso hace que la gente te mire y te reconozca, pero los que se acercan lo hacen con respeto y me felicitan por mi trabajo. Yo me dedico a trabajar y no a vender mi vida privada”, explicó a la revista Teleprograma para subrayar que es su faceta como intérprete la que explica el interés que genera su figura.

Sin embargo, también es cierto que desde que decidiera poner rumbo al otro lado del Atlántico para hacerse un hueco en la escena interpretativa mexicana el artista ha terminado protagonizando alguna que otra portada de revista a causa de su historial sentimental, sobre todo cuando en febrero de este año salió a la luz que Iván mantenía un sonado romance con la actriz Ana Brenda Contreras antes incluso de confirmar que había puesto fin a su matrimonio con Elia Galera, madre de sus dos hijas.

“Sí, es inevitable (que su esfera privada sea objeto de debate). Espero que con el tiempo también sepan (las revistas) que no vendo mi vida ni quiero exponerla. Espero que en algún momento podamos volver a encontrar el equilibrio”, expresó en la misma conversación antes de afirmar que, pese a las alegrías derivadas de su estancia en América, su verdadero “hogar” siempre será la capital española. “No voy a fijar mi residencia en México, voy a estar siempre a caballo. En México llevo tres años y medio, tengo parte de mi vida aquí y es mi casa, pero Madrid es mi hogar, ya que tengo allá a mi familia y a mis hijas”.