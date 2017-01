Vocalista de banda MS se queda sordo

En exclusiva para BASTA!, Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas de Banda MS, confesó que se está quedando sordo.

“Mi esposa dice que estoy sordo porque miran la televisión y yo les digo: súbanle o apáguenla y todos oyen bien, entonces como que sí me está afectando”.

Sin embargo, y a pesar de que sabe que puede ser gradual, no se atiende. “Luego me dicen por qué gritas y uno siente que está hablando normal. No me he atendido, creo que es algo muy normal, jaja”, expresó Oswaldo.

Por si eso fuera poco, resulta que Alberto Lizarraga, clarinetista de la banda, también sufre de sordera. “Definitivamente es un mal que sufrimos los músicos, pues estamos expuestos a tantos decibeles de ruido, que sí nos afecta, luego no nos damos cuenta hasta que convives con gente que no está con nosotros, pero también te acostumbras a eso”, explicó.

Alan, el otro vocalista de la agrupación, bromea con la tragedia de sus compañeros. “Pues yo depende, si me conviene, sí escucho, si no me conviene, no escucho”.

La Banda MS minimiza las tragedias que han sufrido y no refuerzan su seguridad. “Sería lo más lógico después de lo que le pasó a mí compañero Alan. Seguimos caminando por las calles igual, yendo a los tacos de la esquina, yendo al restaurante sin seguridad, pues todo está bien y pensar en chaleco antibalas, no tiene caso”, recalcó Oswaldo.