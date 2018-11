“Ya no se me sube la fama”: Yuri

Para la cantante mexicana Yuri, tener un reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación es muestra de que a 40 años de haber comenzado su carrera, su música sigue vigente.

La intérprete mexicana recibió el Premio a la excelencia musical 2018 durante una ceremonia realizada la semana pasada en el Hotel Four Seasons de esta ciudad.

“Han sido los meses más bonitos, de tanta ilusión. Yo veía tan lejano que me ganara un Grammy pero sobre todo a la excelencia, porque esto no es por una nominación o una terna. Para mí va un poquito más allá, no es que los otros no tengan valor pero reconocen el trabajo que tú has hecho 40 años”, comentó en entrevista.

“Lo anhelaba mucho, mi madre siempre me decía que cuándo”.

Yuri se mostró sorprendida durante la entrega de los Premios Especiales por el hecho de ser la única mujer galardonada de la noche al lado de personajes como el mexicano José María Napoleón, el cantante de salsa puertorriqueño Andy Montañez y el dominicano Wilfrido Vargas.

“Creo que llega en un momento de madurez donde esto no se me va a subir. Estoy muy en paz, agradecida con Dios, este premio lo tomo por todos los sacrificios y esfuerzos porque soy una apasionada de lo que hago y nunca paro”.

Con serie. La cantante aprovechó para adelantar información sobre la serie autobiográfica que prepara, de la que dijo estar puliendo los detalles, pues quiere que todo lo que se cuente sea verdad, sin agregar escenas de relleno que, aseguró la rubia, con las situaciones que ha pasado en su vida no son necesarias.

“Creo que tenía que tocar fondo, aprender muchas cosas para ser la mujer y artista que soy ahora”.

Durante la velada, la cantante veracruzana recordó que fue con compañeros como José María Napoleón que comenzó su carrera, cuando le abría sus shows a sus 15 años de edad.

(El Universal)