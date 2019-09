¡Yanin deja MasterChef y denuncia complot dentro del programa!

Ciudad de México. Master Chef es uno de los programas con mayor audiencia en México, y en esta ocasión Yanin fue la décima eliminada, quien respondió con lágrimas en los ojos y denunció las agresiones que sufrió por parte de sus compañeros.

Después de que se anunciara su partida, la participante tomó la palabra y dejó en claro que no se quería despedir de muchas personas, debido a los roces que habían dentro de la cocina y que eran evidentes en cada capítulo cuando los participantes la atacaban.

“Muchísimas gracias por sus consejos (A los chefs) a mi más que cualquier cosa me gustaría decirle a la gente que cuando todo mundo está en contra tuya o cuando todo el mundo ataque tu trabajo o escuches muchas cosas, no se rindan yo no me rendiré, ya me voy porque no puse suficiente café… pero a mí no me derrotaron, aunque recibí gritos por fuera y verme afuera se los está cumpliendo y yo me voy feliz y muy contenta estoy aquí por amor a la cocina”, mencionó.

La expulsada también mandó una advertencia a dos de sus compañeros ya que asegura que dentro de MasterChef existe un complot por parte de los participantes de la primera temporada, quienes se han querido adueñar de las entrevistas y han querido intimidar al resto de sus compañeros empezando por los de la temporada número cuatro.

Recordemos que la competencia cada vez está más fuerte y las rivalidades siguen, pues todos quieren ganar el famoso programa.